EM-Finale erreicht Top-Quoten

Deutsche U21 lockt Fans vor den Fernseher

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil in den ersten 45 Minuten bei 41,3 Prozent, danach sogar bei 47 Prozent im Schnitt. Das EM-Endspiel in Bratislava erzielte damit am Samstag im deutschen Fernsehen die höchsten Quoten.