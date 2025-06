Finale! Woltemade zaubert erneut

Gegen Frankreich wurde Woltemade einmal mehr zum Man of the Match gekürt.

Deutsche U21 im EM-Finale - und wie

Sechs Minuten später legte die DFB-Auswahl durch Woltemade nach. Der Angreifer nutzte einen Aussetzer der französischen Hintermannschaft, scheiterte zunächst an Torhüter Guillaume Restes, bugsierte den Ball im zweiten Versuch aber über die Linie (14.). Nach vier Einsätzen steht Woltemade bereits bei sechs Toren und drei Assists. Nur ein Treffer fehlt ihm noch zum EM-Rekord. Auch an der Entstehung des 1:0 war Woltemade maßgeblich beteiligt.

DFB-Elf trifft wieder auf England

„Ich bin sehr erleichtert und sehr stolz. Die Truppe lässt ihr Herz auf dem Platz“, freute sich Di Salvo nach der Partie am Sat.1-Mikrofon. Atubolu ergänzte: „Das war ein unfassbares Spiel von uns allen. Wir sind alles junge Spieler, wir stehen alle unter Druck. Dann stellt sich die Frage: Wie geht man in K.-o.-Spielen, in denen jeder Fehler bestraft wird, mit Druck um? In solchen Spielen kommt es auf Kleinigkeiten an, und die haben wir für uns entschieden.“