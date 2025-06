Hat der Bayern-Wirbel Deutschland den Titel gekostet?

Ja, wenn man vielen empörten Stimmen in den sozialen Medien Glauben schenken will. Woltemade war DAS Thema während des Spiels und nach Schlusspfiff. Dieses Mal allerdings nicht wegen seiner nächsten Gala-Vorstellung; erstmals in diesem Turnier blieb er ohne Tor und Vorlage.

Harsche Kritik an Bayern

Woltemade? „Habe mit ihm gesprochen“

„Zunächst einmal weiß ich gar nicht, inwiefern da richtig was dran ist oder nicht. Aber es hatte keinen Einfluss, weil sich die Mannschaft damit nicht beschäftigt hat“, stellte U21-Trainer Antonio di Salvo jedoch unmittelbar nach der Partie klar und brach eine Lanze für seinen Stürmer: „Klar, liest er und hört er dann was, aber ich habe mit ihm gesprochen und alles war in Ordnung. Am Ende ist es so, dass wir wirklich schlecht ins Spiel gekommen sind, und das war das Entscheidende“