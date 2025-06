Matchwinner Röhl: "Habe den Moment sehr genossen"

Was war passiert? Röhl hatte sich beim Abschlusstraining vor dem EM-Auftakt am Sprunggelenk verletzt und deshalb die ersten beiden Partien gegen Slowenien (3:0) und Tschechien (4:2) verpasst.

Röhl glaubte nicht an einen Einsatz

Am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) geht es nun gegen Frankreich. „Von Anfang an war unser Ziel Bratislava“, dort würde am Samstag das Finale steigen: „Schritt für Schritt, Fokus auf das nächste Spiel, im Moment bleiben. Gut regenerieren, unsere Körper pflegen und dann das nächste Spiel auch genießen“, sagte Röhl - und verabschiedete sich mit einem zufriedenen Lächeln in die Nacht.