U21-EM: Deutschland - Frankreich heute live im Free-TV, Stream & Ticker

Im Halbfinale bekommt es die Mannschaft von Nationaltrainer Antonio Di Salvo mit den Franzosen zu tun (ab 21 Uhr im LIVETICKER ). Während die DFB-Elf erst in der Verlängerung mit einem 3:2-Sieg die Runde der letzten Vier erreichte, gewannen die Franzosen ebenfalls mit 3:2 gegen Dänemark , nachdem sie bis zur 84. Minute in Rückstand gelegen hatten.

Deutschland - Frankreich: So verfolgen Sie die U21-EM heute live

Nationaltrainer Di Salvo warnt vor Frankreichs U21

Bereits in der Gruppenphase gegen Georgien hatte Frankreich große Moral bewiesen und in der Schlussphase einen Rückstand in einen Sieg gedreht, weshalb Di Salvo gewarnt ist: „Frankreich hat ein wirklich starkes Team“, betonte er. „Sie haben sowohl gegen Georgien wie auch im Viertelfinale Rückstände weggesteckt und am Ende noch gewonnen.“