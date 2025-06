U21-EM: Emotionales Drama um DFB-Gegner

Italien-Profi kann es nicht fassen

Gnonto trottete derweil vom Feld, das Trikots übers Gesicht gezogen, um seine Emotionen zu verbergen. Der Profi von Leeds United schien nicht fassen zu können, was passiert war.

Tatsächlich war der Platzverweis gegen ihn legitim. Gnonto hatte sich in der 63. Minute die Gelbe Karte abgeholt. In der 81. Minute kam er zu spät, traf Max Rosenfelder am Knöchel.