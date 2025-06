U21-EM: Woltemade-Show sorgt für DFB-Traumstart

Die deutsche U21-Auswahl hat zum Auftakt der Europameisterschaft in der Slowakei mit 3:0 (2:0) gegen Slowenien gewonnen.

Ein überragender Nick Woltemade (19., 42., 82.) führte das DFB-Team von Trainer Antonio Di Salvo in der Kleinstadt Nitra mit einem Dreierpack zum Sieg.

U21-EM: Woltemade von den Fans abgefeiert

Mit Standing Ovations wurde Woltemade in der 86. Minute von den mitgereisten deutschen Fans verabschiedet. Für ihn kam Bayern-Juwel Paul Wanner in die Partie.

„Die drei Tore schmecken sehr gut. Das war ein wichtiger Start für uns“, freute sich Woltemade bei Sat.1 und fügte mit einem Augenzwinkern an: „Solange wir gewinnen, ist es vollkommen in Ordnung für mich, weiter drei Tore pro Spiel zu schießen. Aber der Rhythmus ist schwer zu halten.“

Di Salvo über Woltemade: „Wird langsam unheimlich...“

In einer umkämpften Partie verteilte Schiedsrichter Jakob Sundberg gleich sechs Gelbe Karten. Beide Teams kamen zu aussichtsreichen Gelegenheiten, aber Noah Atubolu im Tor der Deutschen zeigte einige starke Paraden. Woltemade hingegen war vor dem Tor der Slowenen gnadenlos effizient.

„Das war ein richtig guter Turnierstart von uns“, zeigte sich Coach Di Salvo größtenteils zufrieden, auch wenn man nach dem 1:0 zwischenzeitlich „den Faden verloren“ habe. Und über den furiosen Woltemade, der in 13 Spielen für die deutsche U-21 nun mehr zehn Tore erzielt hat: „Die Serie bei uns wird langsam unheimlich, aber es kann gerne so weitergehen.“

Woltemade debütiert unter Nagelsmann

Matchwinner Woltemade hatte vergangene Woche seine ersten beiden Länderspiele für die A-Nationalmannschaft beim Final Four der Nations League bestritten. Bei den Niederlagen gegen Portugal und Frankreich berief Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stürmer vom VfB Stuttgart in die Startelf.

U21-Teamkollege Ansgar Knauff berichtete am Mittwoch in der SPORT1-Sendung Spotlight, dass Woltemade immer höchst motiviert sei und alles dafür tue, damit die Mannschaft erfolgreich sei: „Er gibt nie auf, haut sich immer rein und stellt sich in den Dienst der Mannschaft.“