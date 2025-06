Fit für U21-Kracher? Woltemade gibt Update

SID 19.06.2025 • 14:54 Uhr Der vierfache EM-Torschütze hatte gegen England leicht angeschlagen ausgesetzt. Ein Einsatz im Viertelfinale sei aber nicht in Gefahr.

Die deutschen U21-Fußballer können im EM-Viertelfinale wieder auf einen ausgeruhten Nick Woltemade setzen. „Die Pause tat schon gut. Jetzt fühle ich mich bereit, fühle mich frisch und habe unheimlich Bock auf das Spiel“, sagte der 23-Jährige nach dem Spielersatztraining am Donnerstag mit Blick auf den Klassiker am Sonntag (21.00 Uhr) in Dunajska Streda gegen Italien.

Woltemade war nach seinen vier Toren und zwei Vorlagen aus den ersten beiden EM-Spielen gegen Slowenien (3:0) und Tschechien (4:2) am Sonntagabend zum Gruppenabschluss gegen England (2:1) geschont worden. „Sorgen zu machen braucht man sich nicht“, sagte Woltemade, der gegen Tschechien einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. „Der Fuß fühlt sich gut an, ich kann mich gut bewegen. Ich gehe davon aus, dass ich Sonntag von Anfang an spiele.“