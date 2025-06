U21-EM: Woltemade-Ansage nach nächster Show

„Wir haben auf jeden Fall das Potenzial, etwas Gutes zu schaffen. Oder etwas zu schaffen, was nicht so häufig in den letzten Jahren passiert ist. Es ist viel drin“, sagte Woltemade nach dem 4:2 (2:0) gegen die Slowakei, bei dem er sein schon viertes Turniertor erzielte. Viel wichtiger aber: Schon nach zwei Spielen steht das DFB-Team als Viertelfinalist fest, wo entweder Spanien oder Italien wartet.