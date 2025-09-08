BVB-Star führt England zum Sieg

Tobias Wiltschek 08.09.2025 • 21:25 Uhr Jobe Bellingham läuft in Kasachstan als Kapitän der englischen U21 auf und trägt sich in die Torschützenliste ein.

Zum Auftakt der U21-EM-Qualifikation hat der englische Nachwuchs in Kasachstan mit 2:0 gewonnen.

Jobe Bellingham lief dabei für die „Young Lions“ nicht nur als Kapitän auf, der Neuzugang von Borussia Dortmund glänzte auch als Torschütze zum späteren Endstand (23.).

Die englische U21, die im vergangenen Sommer den Titel bei der Endrunde in der Slowakei durch einen Finalsieg gegen Deutschland errungen hatte, war durch Ethan Nwaneri (18.) in Führung gegangen.

Deutschland startet am Dienstag gegen Lettland

Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ziehen direkt in die Endrunde mit den Co-Gastgebern Albanien und Serbien ein.

Die acht anderen Gruppenzweiten nehmen an den Playoffs um die letzten vier Startplätze teil.