U21-EM: Deutsches Torhüter-Talent mit üblem Patzer

Maximilian Lotz 10.10.2025 • 18:59 Uhr Keeper Dennis Seimen verschuldet im Qualifikationsspiel für die U21-EM 2027 gegen Griechenland ein Gegentor.

Bitterer Moment für Dennis Seimen. Der deutsche U21-Nationaltorhüter hat mit einem Patzer bei der 2:3-Niederlage gegen Griechenland im EM-Qualifikationsspiel das zweite Gegentor verschuldet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach einem Rückpass brachte der 19 Jahre alte Keeper des SC Paderborn den Ball nicht ausreichend unter Kontrolle, sodass er ihn schließlich an den heranstürmenden Stefanos Tzimas verlor. Der Ex-Nürnberger nutzte den Fehler und traf zum 2:0 (14.).

Deutsches Torhüter-Talent patzt! „Er trifft die falsche Entscheidung“

„Er trifft die falsche Entscheidung. Dann musst du auch mal den Ball lang schlagen“, analysierte Experte Markus Babbel bei ProSieben MAXX.

In der Halbzeitpause ergänzte Babbel: „Er ist ein großartiger Torhüter. Er hat jetzt einen Fehler begangen. Für mich war die Reaktion darauf viel wichtiger. Er war sofort wieder stabil. Er war sofort wieder da. Aber da schaut er natürlich sehr schlecht aus, ganz klar.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Kurz zuvor musste Seimen ein erstes Mal hinter sich greifen, dabei traf ihn aber keine Schuld. Bei einer Freistoßvariante ließ sich die komplette deutsche Hintermannschaft düpieren, Konstaninos Kostoulas köpfte schließlich unbedrängt ein (13.).