Julius Schamburg 14.11.2025 • 18:31 Uhr Hermann Gerland wird vor dem U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Malta feierlich verabschiedet. Bei der diesjährigen Europameisterschaft führte er die DFB-Auswahl bis ins Finale.

Besonderer Moment um Trainer-Legende Hermann Gerland: Der langjährige Co-Trainer des FC Bayern und der deutschen U21-Nationalmannschaft ist vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Malta (LIVETICKER) geehrt worden.

Gerland bekam am Freitagabend in Fürth einen Strauß Blumen und ein gerahmtes Bild überreicht, wurde feierlich verabschiedet. Der inzwischen 71-Jährige umarmte sich innig mit Cheftrainer Antonio Di Salvo, an dessen Seite er vier Jahre lang gearbeitet hatte.

Im vergangenen Juli hatte Gerland seine Tätigkeit als Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft beendet.

Gerland begleitet U21-Team

Bei zwei EM-Turnieren assistierte er Di Salvo, bei der diesjährigen Europameisterschaft in der Slowakei kam der deutsche Nachwuchs bis ins Finale.