Besonderer Moment um Trainer-Legende Hermann Gerland: Der langjährige Co-Trainer des FC Bayern und der deutschen U21-Nationalmannschaft ist vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Malta (LIVETICKER) geehrt worden.
Gerland bekam am Freitagabend in Fürth einen Strauß Blumen und ein gerahmtes Bild überreicht, wurde feierlich verabschiedet. Der inzwischen 71-Jährige umarmte sich innig mit Cheftrainer Antonio Di Salvo, an dessen Seite er vier Jahre lang gearbeitet hatte.
Im vergangenen Juli hatte Gerland seine Tätigkeit als Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft beendet.
Gerland begleitet U21-Team
Bei zwei EM-Turnieren assistierte er Di Salvo, bei der diesjährigen Europameisterschaft in der Slowakei kam der deutsche Nachwuchs bis ins Finale.
Nach zuvor 20 ungeschlagenen Partien ging erst das Endspiel gegen England nach Verlängerung knapp mit 2:3 verloren.
Im September 2021 hatte Gerland den Co-Trainerposten bei der U21 übernommen. Nach 37 Spielen standen 25 Siege, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen in seiner Bilanz.