Johannes Behm 18.11.2025 • 19:55 Uhr Lennart Karl trifft auch in seinem zweiten Einsatz für die deutsche U21 - wenn auch weniger traumhaft.

Lennart Karl kann augenscheinlich mehr als nur Traumtore schießen. Bei seinem zweiten Einsatz für die deutsche U21-Nationalmannschaft traf der 17 Jahre alte Flügelspieler vom FC Bayern München beim 2:0-Sieg gegen Georgien schon wieder - dieses Mal allerdings in echter Stürmer-Manier.

Nach einem Eckball von Tom Bischof stand er am langen Pfosten goldrichtig und vollendete die Verlängerung von Said El Mala mit seinem schwächeren rechten Fuß zur Führung (45.+2).

Auch TV-Experte Markus Babbel staunte. „Der wird langsam unheimlich. Sogar mit rechts, seinem schwächeren Fuß“, sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler über das Tor aus spitzem Winkel bei Sat.1.

Deutschland bleibt an Griechenland dran

Nun knüpft er nahtlos an seine starke Leistung aus dem Spiel gegen Malta an. In der 60. Minute legte Nicolo Tresoldi mit einem Flachschuss aus etwa 20 Metern Torentfernung nach und sorgte für den Endstand.

Deutschland bleibt in der EM-Qualifikation an Griechenland dran. Der Rückstand auf den ungeschlagenen Tabellenführer beträgt drei Punkte.

Zehn Spiele stehen insgesamt aus, nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die EM 2027 in Serbien und Albanien, wo auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden. Am 31. März 2026 kommt es für die DFB-Auwahl in Griechenland zum womöglich vorentscheidenden Gruppenfinale, das Hinspiel ging verloren (2:3). Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

-----