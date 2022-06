England gegen Italien torlos, Niederlande und Belgien patzen

Nach dem Unentschieden in England führt Italien die Tabelle mit fünf Punkten vor Ungarn (4) an, das sich am Samstagabend 1:1 von Deutschland (3) trennte. Die Engländer (2) bleiben Schlusslicht. In den letzten Spielen vor der Sommerpause trifft Italien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach auf das DFB-Team, England empfängt zeitgleich (DAZN) die Ungarn.