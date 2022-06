Kuntz und Türkei mit Pflichtsieg gegen Färöer

Cengiz Ünder (37.), Halil Dervisoglu (47.), der Ex-Darmstädter Serdar Dursun (82.) und Merih Demiral (85.) trafen am Samstagabend für die Gastgeber. Nach Tabellenplatz vier in der vergangenen Nations-League-Saison startet die Kuntz-Elf nur in Liga C, der dritthöchsten Spielklasse. In der Gruppe I mit den Färöern, Luxemburg und Litauen sind die Türken haushoher Favorit.