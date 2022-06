Muskelfaserriss: Reus erneut im Pech

Nationalspieler Marco Reus bleibt das Pech in der DFB-Auswahl treu. Der Profi von Borussia Dortmund verpasst die beiden kommenden Duelle in der Nations League mit Ungarn am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest und drei Tage später gegen Europameister Italien in seiner ehemaligen sportlichen Heimat Mönchengladbach wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel.