Dieser Stürmer ist besser als CR7 und Messi

Am 6. Spieltag in der UEFA Nations League besiegte Serbien das Heim-Team aus Norwegen mit 2:0 und sicherte sich damit den Aufstieg in Gruppe A. Mitrović sorgte für den wichtigen zweiten Treffer und damit für ein Jubiläum, mit dem der Serbe sogar Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in den Schatten stellt.