Spanien muss zum „Endspiel“ nach Portugal - Israel steigt auf

Ebenfalls in der B-Liga traf Stürmerstar Erling Haaland (47.) zwar mal wieder, seine Norweger müssen im Kampf um den Aufstieg in die Liga A dennoch zittern. In Slowenien kassierte Norwegen beim 1:2 (0:0) seine erste Niederlage, am Abend zog Serbien in Liga B4 dann nach Punkten gleich: Gegen Schweden gelang ein 4:1 (2:1). Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) duellieren sich Norwegen und Serbien in Oslo um den Aufstieg.