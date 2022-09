Trotz Haaland-Tor: Erste Niederlage für Norwegen

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft um Stürmerstar Erling Haaland hat in der Nations League erstmals verloren und im Kampf um den Aufstieg in die Liga A einen Dämpfer kassiert. Am Samstag unterlag die Mannschaft des ehemaligen Köln-Trainers Staale Solbakken in Ljubljana 1:2 (0:0) gegen Slowenien. Am Abend (20.45 Uhr/DAZN) kann Serbien mit einem Sieg gegen Schweden nach Punkten mit den Norwegern gleichziehen.