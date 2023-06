Traum geplatzt! Modric bleibt Titel verwehrt - Spanien gewinnt Nations League

Modric ohne Titel

Zwayer leitet das Spiel

Europameister Italien, am Donnerstag mit 1:2 an den Spaniern gescheitert, gewann das kleine Finale in Enschede gegen Oranje mit 3:2 (2:0). Federico Dimarco (6.), Davide Frattesi (20.) und Federico Chiesa (73.) erzielten in einer vor allem in der zweiten Halbzeit sehr unterhaltsamen Partie die Tore für die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini, die sich bereits vor zwei Jahren den dritten Platz in diesem Wettbewerb gesichert hatte.