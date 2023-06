Leistenbeschwerden: Gvardiol reist vom Nationalteam ab

Innenverteidiger Josko Gvardiol vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig reist aufgrund anhaltender Leistenbeschwerden vorzeitig vom kroatischen Nationalteam ab. Das teilte der Pokalsieger am Sonntag mit. Der 21-Jährige fehlt dem WM-Halbfinalisten damit beim Final Four der Nations League. Die Kroaten treffen am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) im Halbfinale in Rotterdam auf die Niederlande.