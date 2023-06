Modric hat sich entschieden - lässt Kroatien aber im Ungewissen

„Bleib hier“ skandierten die kroatischen Fans in der zehnten Minute des Nations-League-Endspiels im Rotterdamer Stadion De Kuip - ihre Bitte zum Verbleib in der Vatreni richtete sich an „ihre“ Nummer zehn und Kapitän Luka Modric, über dessen Rücktritt zuletzt spekuliert worden war.

Durchaus verständlich: Denn der im Vereinsfußball mit Real Madrid so erfolgsverwöhnte Mittelfeldspieler verpasste zum dritten Mal innerhalb der vergangenen fünf Jahre nur knapp einen Titel mit der Nationalmannschaft. Zuvor waren die Kroaten bei der Weltmeisterschaft 2018 im Finale an Frankreich gescheitert (2:4) und bei der WM 2022 in Katar im Halbfinale an Argentinien (0:3).