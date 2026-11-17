Norwegen sichert sich dramatisch das Ticket für das Viertelfinale der Nations League. Erling Haaland wird in letzter Sekunde zum Helden.

Was für ein irrer Abschluss der Gruppenphase in der Nations League! Norwegen hat sich dank eines dramatischen 3:2 (0:2)-Erfolgs in Dänemark das letzte Ticket für die Viertelfinals gelöst und könnte dort auch ein deutscher Gegner werden. Die Auslosung findet am Freitag (12.00 Uhr MEZ) im Schweizer Nyon statt. Erling Haaland wurde in letzter Sekunde zum Helden in einem spektakulären Schlagabtausch.

Der Stürmer von Manchester City verwandelte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Elfmeter, riss sich das Trikot vom Körper und verschwand in einer großen Jubeltraube. Es spielten sich wilde Szenen ab. „Das ist einfach fantastisch und macht Spaß. Ich hätte heute eigentlich schnell einen Hattrick erzielen sollen, bin aber mit zwei Toren jetzt auch total zufrieden – das ist völlig in Ordnung. In der zweiten Hälfte haben wir sie komplett überrollt“, sagte der Held bei TV 2.

Haaland trifft in letzter Sekunde

Haaland fügte nach dem ersten norwegischen Sieg beim Nachbarn seit 28 Jahren stolz an: „Das Fußballjahr ist eines der verrücktesten Fußballjahre, die ich je erlebt habe. Wir beenden es mit Stil. Unser Coach hat uns vor dem Spiel gesagt, wir sollen dieses völlig unbeschreibliche Fußballjahr einfach mit einem guten Abschluss beenden. Es macht Spaß, Norweger zu sein!“

Auch Kapitän Martin Ödegaard von Arsenal jubelte bei TV 2 ausgelassen: „Es war herrlich, 2026 auf diese Weise abzuschließen. Es war ein fantastisches Jahr. Man kann wohl sagen, es war das beste Nationalmannschaftsjahr aller Zeiten. Wir wollten heute hier gut abschließen, und das tun wir auch. Die Art und Weise, wie das geschehen ist, macht es sogar noch besser.“

Erling Haaland hat Norwegen ins Viertelfinale der Nations League geschossen Erling Haaland hat Norwegen ins Viertelfinale der Nations League geschossen © IMAGO/Bildbyran

Die vierminütige Nachspielzeit war nahezu abgelaufen, als Dänemarks Joachim Andersen einen Schuss abwehrte. Norwegen protestierte gar nicht und wollte bereits die folgende Ecke ausführen. Doch dann griff der VAR ein.

Der Abwehrmann hatte nicht wie zunächst angenommen per Schienbein geklärt, sondern deutlich die Hand benutzt. Haaland ließ sich die Chance nicht nehmen und setzte den Schlusspunkt. Ein Remis hätte Norwegen nicht gereicht. Dann wäre Dänemark als Zweiter der Gruppe hinter Portugal weitergekommen.

DEINE MEINUNG

Haaland behält die Nerven

Zuvor hatte Dänemark lange wie der Sieger ausgesehen. Rasmus Höjlund (11.) und Pierre-Emile Höjbjerg (14.) ließen die Hausherren in dem Prestigeduell jubeln.

Haaland verkürzte noch vor der Pause nach einem Patzer von Keeper Mads Hermansen ins leere Tor und brachte die Hoffnung zurück (37.). Zuvor war ein weiteres Tor des Superstars von Manchester City wegen Handspiels im Vorfeld vom VAR einkassiert worden (33.). Der Angreifer stand nach der Pause auch mehrfach im Rampenlicht.

Zunächst vergab er einen Kopfball aus drei Metern (56.), dann vergab er in der 65. Minute bei einer Mega-Chance gleich doppelt und schließlich drosch er den Ball frei übers Tor (71.). Am Ende feierte der Torjäger dann doch noch.

Auch die heimische Presse jubelte. Der Aftenposten schrieb: „Ein Drama in fünf Akten. Norwegen war tot und begraben. Doch dann übernahmen die Stars in diesem Thriller die Verantwortung. Willkommen zurück im Leben!“ Das Dagbladet titelte: „Wir sind die Besten im Norden!“ Auch Verdens Gang schwärmte von dem Abend: „Vom norwegischen Albtraum zum ausgelassenen Jubel in Kopenhagen mit Bierduschen.Danach ging es ans Rudern. Die norwegischen Spieler setzten sich ins Gras und feierten gemeinsam mit den Fans, die den Weg über den Skagerrak auf sich genommen hatten.“

Portugal sichert sich Gruppensieg

Weniger Drama gab es in Cardiff. Die Portugiesen gewannen mit 3:2 (2:2) gegen Wales und beseitigten damit letzte Zweifel am Gruppensieg. Im zweiten Spiel nach der Ära Cristiano Ronaldo trafen Bruno Fernandes (11.), Pedro Neto (43.) und Carlos Forbs (70.) für den Favoriten sowie David Brooks (13.) und Sorba Thomas (40.) für die Waliser. Neto sah zudem die Gelb-Rote Karte (74.).

Trotz des Gruppensieges warten auf die Portugiesen mit Belgien, der Niederlande oder Spanien harte Brocken im Viertelfinale, das im März des kommenden Jahres mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Das Final Four findet anschließend im Sommer statt, das Finale steigt am 13. Juni 2027.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach