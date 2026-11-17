Dann findet die Auslosung der Viertelfinals statt
Nach dem furiosen Erfolg gegen die Niederlande blickt das DFB-Team am Freitag gespannt nach Nyon. Dort wird der nächste Gegner ermittelt.
Deutschland ist in der Nations League nach dem 5:0-Sieg gegen die Niederlande als Gruppensieger ins Viertelfinale eingezogen. Jetzt drohen dem DFB-Team dort starke Gegner wie Spanien.
Doch wann findet die Auslosung statt?
Nations League: Auslosung mit Deutschland am Freitag
Am Freitag um 12 Uhr werden die Paarungen in Nyon in der Schweiz ermittelt. Dabei werden die vier Gruppensieger der Liga A als gesetzte Teams gegen die vier Gruppenzweiten gelost. Teams aus einer Gruppe können allerdings nicht aufeinandertreffen – also Deutschland nicht erneut auf die Niederlande.
Die Viertelfinal-Duelle werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht. Die Spiele steigen im Länderspielfenster Ende März 2027.
Spannend: Auch der weitere Weg wird am Freitag bereits bestimmt, indem potenzielle Halbfinalduelle ausgelost werden. Hierbei gibt es, ebenso wie im Spiel um Platz 3 und im Finale, keine Rückspiele. Das Finalturnier soll zwischen dem 9. und 13. Juni 2027 steigen – wo, ist noch nicht klar.
Nations League: Diese Mannschaften stehen im Viertelfinale
Gruppensieger:
- A1: Frankreich
- A2: Deutschland
- A3: England
- A4: offen (Portugal, Dänemark oder Norwegen)
Gruppenzweite:
- A1: Belgien
- A2: Niederlande
- A3: Spanien
- A4: offen (Portugal, Dänemark oder Norwegen)
Die DFB-Elf steht zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale der Nations League. Bei der jüngsten Auflage kam sie dort noch unter Julian Nagelsmann gegen Italien weiter (2:1/3:3), belegte nach Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) im anschließenden Final Four aber nur den vierten Platz.
Weitere News
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach