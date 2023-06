Nations League Finale und Spiel um Platz 3: Kroatien - Spanien und Niederlande - Italien im TV, Stream und Ticker

Wer gewinnt die dritte Auflage der UEFA Nations League?

Im Finale treffen am Sonntag ab 20.45 Uhr (LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1-App) Kroatien und Spanien aufeinander. Gespielt wird im Stadion von Feyenoord Rotterdam in den Niederlanden.

Egal welche Nation gewinnt, es wird sich um eine Premiere handeln. Die erste Auflage gewann Portugal im Jahr 2019. 2021 sicherte sich Frankreich den Titel.

Modric sorgt für die Entscheidung

Die Kroaten setzten sich am vergangenen Mittwoch mit 4:2 gegen die Niederlande nach Verlängerung durch. Die 120 Minuten waren gespickt von Dramatik, denn erst in der 90.+6 erzielte Noa Lang den Ausgleich für die Niederlande und brachte damit sein Team in die Verlängerung.

In dieser sorgten Bruno Petkovic (98.) und Luka Modric (116.) für die Entscheidung.

Ihr Gegner Spanien lieferte sich ebenfalls eine knappe Partie gegen Konkurrent Italien. Der ehemalige Bundesligaspieler Joselu ebnete mit seinem 2:1 in der 88. Minute den Weg für Spanien ins Finale.

Das Endspiel findet aber auch mit deutscher Beteiligung statt, denn Schiedsrichter Felix Zwayer wird die Begegnung leiten.

So können Sie das Finale Kroatien - Spanien LIVE verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+

RTL+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1-App

Am Sonntag findet nicht nur das Finale, sondern auch das Spiel um Platz 3 statt (ab 15 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1-App). Ausgetragen wird das Duell ebenfalls in den Niederlanden, jedoch nicht in Rotterdam, sondern in Enschede.

Dann wird sich zeigen, welches der beiden Teams besser mit der bitteren Halbfinal-Niederlage zurechtkommen wird: Niederlande oder Italien?

