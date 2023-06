Nations League Halbfinale: Spanien - Italien LIVE im TV, Stream, Ticker

Das zweite Halbfinale der UEFA Nations League hat es so richtig in sich.

Zwei Schwergewichte des Weltfußballs, Spanien und Italien, treffen am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) in Rotterdam aufeinander. Der Sieger kämpft gegen die Mentalitätsmonster aus Kroatien am Sonntag um den Titel in dem noch jungen Wettbewerb.

Nach Portugal (2019) und Frankreich (2021) wird es in diesem Jahr auf jeden Fall einen Premieren-Sieger geben. Spanien und Italien haben in der jüngsten Vergangenheit regelmäßig für spannende Duelle gesorgt.

Prestigeduell zwischen Spanien und Italien

Sowohl Spanien als auch die Italiener konnten sich in ihrer Gruppe knapp durchsetzen und zogen mit jeweils 11 Punkten (drei Siege, zwei Remis, eine Niederlage) ins Final Four in Rotterdam ein.

Italien hatte sich in der deutschen Gruppe trotz einer derben 5:2-Klatsche gegen die DFB-Elf auf Platz eins behauptet, dahinter folgte Überraschungsteam Ungarn mit zehn Punkten.

Nations League-Halbfinale als Endspiel: Spanien-Trainer angezählt

In den Kadern beider Teams ist nur ein Bundesliga-Profi zu finden: Dani Olmo, der jüngst seinen Vertrag bei RB Leipzig verlängerte, hat es in die Auswahl des angezählten Nationaltrainers Luis de la Fuente geschafft. Allerdings fehlt der Mittelfeldspieler gegen Italien mit muskulären Problemen.

De la Fuente steht schon nach einem halben Jahr als Chefcoach Spanier unter Druck, in der Heimat wird vor dem Italien-Duell bereits von einem Endspiel für den 61-Jährigen gesprochen.

De la Fuente hatte im Dezember durchaus überraschend die Nachfolge von Luis Enrique nach dem WM-Aus im Achtelfinale angetreten. Nun kommt es ausgerechnet zum Prestigeduell gegen die Squadra Azzurra, bei der es läuft es nur geringfügig besser.

In den letzten zwei Länderspielpausen mühte sich der Europameister zu knappen Siegen in Albanien (3:1) und auf Malta (2:0), dazu setzte es ein 1:2 gegen England und ein 0:2 in Österreich.

Spanie-Italien: Déjà-vu in der Nations League

Letztmals trafen beide Teams vor fast genau zwei Jahren im Halbfinale der Nations League aufeinander. Damals setzte sich Spanien mit 2:1 in Mailand durch und revanchierte sich für eine bitter Pleite wenige Wochen zuvor.

Bei der Euro 2020 hatte Italien im Elfmeterschießen gegen Spanien das Glück auf seiner Seite und zog ins Finale ein, was die Elf von Roberto Mancini ebenfalls vom Punkt für sich entschied.

„Wenn man sich das gesamte Spiel anschaut, hätten wir den Finaleinzug verdient gehabt“, sagte Olmo im Interview mit der UEFA vor dem Italien-Wiedersehen: „Aber wir lernen aus allem.“

So können Sie das Halbfinale Spanien - Italien LIVE verfolgen: