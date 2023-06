Nations League: Kroaten nach Finaleinzug euphorisch

Kroatiens Fußballer träumen vom ersten großen internationalen Titel, die Euphorie nach dem Finaleinzug in der Nations League ist riesig. „Das ist sicherlich ein Sieg, der in die Geschichte eingehen wird“, jubelte Nationaltrainer Zlatko Dalic nach dem 4:2 (2:2, 0:1)-Erfolg nach Verlängerung im Halbfinale gegen die Niederlande.

"Es ist ein Sieg für das kroatische Volk, wir haben die Niederlande vor ihren Fans geschlagen, Kroatien hat eine weitere Medaille", sagte der 56-Jährige, der seine Mannschaft um Mittelfeld-Star Luka Modric bereits bei der WM 2018 in Russland ins Finale und im vergangenen Jahr in Katar zu Platz drei geführt hatte, bei Nova TV weiter: "Es ist unmöglich, unwirklich, aber wir haben es verdient."

Im Endspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) treffen die Kroaten erneut in Rotterdam auf den Sieger der zweiten Halbfinalpartie zwischen Spanien und Europameister Italien. Die beiden früheren Weltmeister treten am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) in Enschede gegeneinander an.