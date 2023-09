Bayern-Star fordert: Man kann nicht einfach so weitermachen

Gwinn stolz auf Rückkehr ins DFB-Team

Ohne die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereiten sich die Vize-Europameisterinnen ab Montag in Frankfurt vor. Über die neue Nations League läuft die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris, nur zwei europäische Tickets werden vergeben.

Am Freitag geht es in Viborg gegen Dänemark (18.00 Uhr) und am 26. September in Bochum gegen Island. Das Ziel Sommerspiele bezeichnete Gwinn als „coole Herausforderung, sich da zu messen und diesen Turniercharakter zu haben. Und am Ende vielleicht auch um eine Medaille zu spielen. Das ist unser Anspruch“.