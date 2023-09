Spaniens Weltmeisterinnen von Rekordkulisse empfangen

14.194 Zuschauer feierten die Mannschaft am Dienstag beim 5:0 (2:0)-Sieg in der Nations League gegen die Schweiz in Cordoba - mehr Fans kamen zuvor noch nie auf spanischem Boden. Die Spielführerinnen Alexia Putellas und Irene Paredes präsentierten den jubelnden Anhängern die WM-Trophäe.