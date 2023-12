DFB-Frauen: Hrubesch warnt vor Wales - voller Fokus für Olympia-Traum

„Es ist eine Mannschaft, die schlechter dasteht, als sie wirklich ist. Sie können Fußball spielen, wenn man sie lässt“, sagte der Interimsbundestrainer vor dem wichtigen Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen in Wales am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de).

Das Hinspiel hatte seine Auswahl im Oktober mit 5:1 klar gewonnen, in der ersten Hälfte aber durchaus Probleme offenbart. Als Tabellenschlusslicht sind die Waliserinnen mittlerweile bereits abgestiegen in die B-Liga.

Hrubeschs Spielerinnen gelobten volle Konzentration, genau wie beim wegweisenden 3:0 im Showdown gegen Dänemark am vergangenen Freitag in Rostock. „Unser Ziel ist, das Spiel zu gewinnen - und auch so hoch wie möglich“, meinte Klara Bühl vom FC Bayern und vermutete, dass Wales vor eigenem Publikum „ein Stück weit besser“ auftreten werde.

Olympia-Finalturnier: Wales letzte Hürde für DFB-Frauen

Mit einem Sieg vor rund 7000 Fans in Swansea würde die DFB-Auswahl als Gruppensieger sicher in die Finalrunde um die Teilnahme an den Sommerspielen einziehen. Dort werden die letzten zwei Europa-Tickets für Paris 2024 im Februar vergeben, ausgelost werden die beiden Paarungen am kommenden Montag.