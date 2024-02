Hermoso mit Spanien im Finale: "Wieder Geschichte schreiben"

Die spanische Fußball-Weltmeisterin Jenni Hermoso will nach „sechs langen Monaten“ endlich wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen. „Wenn wir gewinnen, wird Spanien wieder Geschichte schreiben“, sagte die 33-Jährige vor dem Nations-League-Finale gegen Deutschland-Bezwinger Frankreich am Mittwoch (19.00 Uhr) in Sevilla.