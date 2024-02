Jonker: "Deutschland noch immer eine Spitzenmannschaft"

Der niederländische Nationaltrainer Andries Jonker sieht vor dem "Endspiel" um die Olympia-Teilnahme keine Veranlassung, die deutschen Fußballerinnen zu unterschätzen. "Deutschland ist noch immer eine Spitzenmannschaft", sagte der 62 Jahre alte Bondscoach vor dem Duell am Mittwochabend in Heerenveen (20.45 Uhr/ZDF), außerdem habe die Auswahl von Horst Hrubesch beim 1:2 in Frankreich "gut gespielt, sie waren besser". Die Niederländerinnen verloren ihr Halbfinale bei Weltmeister Spanien 0:3.