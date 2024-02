Nations League: Auslosung LIVE! Deutschland erwischt Kracher - Alle Infos, wo laufen die Spiele im TV?

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Nations League auf die Niederlande, den EM-Gegner Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung der vierten Ausgabe der Nationenliga am Donnerstagabend im Pariser Konferenzzentrum Maison de la Mutualite.

+++ Kracher, aber machbare Gruppe für Deutschland +++

+++ Das sind die Gruppen in Liga A +++

+++ Wen bekommt Deutschland? +++

+++ Das sind die Gruppen in Liga B +++

+++ Langsam wird es heiß +++

In Liga B wird es jetzt schon ernst für Teams wie Österreich und England. Beide sind in Topf 1 und könnten auf Gegner wie Erling Haaland und seine Norweger treffen.

+++ Das sind die Gruppen in Liga C +++

+++ Das sind die Gruppen in Liga D +++

+++ Start mit Liga D +++

Beginnen wird die Auslosung mit der untersten Liga. Hier gibt es nur zwei Töpfe: 1 mit Litauen bzw. Gibraltar und Moldau (der Sieger spielt in Liga C) und 2 mit Malta, Andorra, San Marino und Liechtenstein.

+++ Es ist angerichtet +++

+++ In welcher Liga spielt Deutschland? +++

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielt in der Top-Liga A. Am Donnerstag befindet sie sich aber nur in Lostopf drei. Gruppen-Duelle mit Spanien, Italien oder den Niederlanden sind damit möglich. Es könnte aber auch eine vergleichsweise leichte Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Israel geben.

+++ Welchen Stellenwert besitzt die Nations League für den DFB? +++

+++ Warum fehlt England in der höchsten Liga? +++

+++ Wann finden die Nations-League-Spiele statt? +++

+++ Welchen Einfluss hat die Nations League auf die Qualifikation für die WM 2026? +++

Der UEFA stehen insgesamt 16 Startplätze für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zur Verfügung. Die zwölf Gruppensieger der europäischen WM-Qualifikation (startet im März 2025) sind direkt qualifiziert. In den Playoffs geht es um die verbleibenden vier Startplätze. Dort spielen die zweitplatzierten Teams der Qualifikationsgruppen. Zu diesen zwölf Nationen kommen die vier besten Gruppensieger der Nations League, die in ihren Qualifikationsgruppen nicht unter die besten zwei gekommen sind. Die Playoffs bestehen aus zwei K.o.-Runden, an deren Ende vier WM-Tickets vergeben werden.