Olympia-Showdown: Nüsken hofft auf Fansupport

Bei ihrer letzten Chance auf die Olympia-Teilnahme setzen die deutschen Fußballerinnen in den Niederlanden auch auf Fansupport aus der nahen Heimat. "Wir hoffen auf viele deutsche Fans, es ist das entscheidende Spiel - aber ich denke auch, dass viele kommen werden", sagte Nationalspielerin Sjoeke Nüsken vor dem kleinen Finale der Nations League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Heerenveen.