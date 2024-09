20 Jahre ohne Sieg: San Marino startet in die Nations League

Letzter der FIFA-Weltrangliste und seit 20 Jahren ohne Sieg: Diese Serie soll für San Marino in der Nations League nun enden. Zum Auftakt wartet dabei am Donnerstag (20.45 Uhr) ausgerechnet Liechtenstein - der Gegner, gegen den der Fußball-Zwerg am 28. April 2004 seinen bislang einzigen Erfolg feierte.

In diesem Jahr hatte San Marino außerdem noch gegen St. Kitts und Nevis (1:3 und 0:0) sowie in der Slowakei (0:4) gespielt. Filippo Berardi, der beim italienischen Viertligisten US Vibonese spielt, war dabei sein dritter Treffer gelungen. In der Liste der Rekordtorschützen des 61 Quadratkilometer großen Landes liegt der 27 Jahre alte Rechtsaußen damit auf Rang zwei hinter Selva.