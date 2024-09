DFB-Team vor Härtetest optimistisch

Am Dienstag gastiert die Mannschaft von Julian Nagelsmann in den Niederlanden.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft blickt dem Härtetest in den Niederlanden nach dem furiosen Start in die Nations League optimistisch entgegen. „Es wird natürlich ein anderes Spiel. Vor allen Dingen auch, weil es auswärts ist. Aber ich glaube, wir gehen da mit sehr viel Selbstvertrauen hin mit diesem Auftakt“, sagte Innenverteidiger Jonathan Tah mit Blick auf die Begegnung am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam und ergänzte: „Wir wollen da einfach genauso weitermachen.“