DFB-Star droht Ausfall gegen Oranje

Niclas Füllkrug leidet an Wadenproblemen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bangt vor dem Nations-League -Kracher in den Niederlanden um den Einsatz von Torjäger Niclas Füllkrug. Der Stürmer von West Ham United klagte nach dem Sieg gegen Ungarn (5:0) über Wadenprobleme. „Das entscheidet sich morgen“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Abschlusstraining am Montag.

Wie SPORT1 beobachten konnte, trainierte Füllkrug am Montag mit einem blauen Tape an der linken Wade. Nachdem er das Aufwärmen noch absolvieren konnte, setzte er sich anschließend auf die Ersatzbank.

Rückt Havertz nach ganz vorne?

Sollte Füllkrug (14 Tore in 22 Länderspielen) ausfallen, könnte Kai Havertz wieder nach ganz vorne rücken. Unabhängig von dieser Personalie könnte Nagelsmann noch weitere Anpassungen für die Begegnung am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam vornehmen.