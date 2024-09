Erster Pflichtspielsieg der Geschichte! San Marino rastet aus

San Marino gewinnt in der Nations League gegen Liechtenstein. Für den Fußballzwerg ist es der erste Pflichtspielsieg in der Geschichte.

San Marino gewinnt in der Nations League gegen Liechtenstein. Für den Fußballzwerg ist es der erste Pflichtspielsieg in der Geschichte.

Das Warten hat ein Ende! San Mario hat seinen ersten Sieg in einem Pflichtspiel eingefahren. Am ersten Spieltag der Nations League gewann der Fußballzwerg mit 1:0 (0:0) gegen Liechtenstein .

Der umjubelte Held war der 19 Jahre alte Nicko Sensoli, der in der 53. Minute das Tor des Tage schoss. Insgesamt 20 Jahre ist es her, dass San Marino letztmals eine Partie für sich entscheiden kann. Am 28. April 2004 gewann das Land ebenfalls gegen Liechtenstein, allerdings handelte es sich damals um ein Testspiel. Zu jenem Zeitpunkt war Sensoli noch gar nicht geboren.