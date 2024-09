"Ich höre auf": De Bruyne von Belgien genervt

Kein Bock mehr auf die Roten Teufel? Kapitän Kevin De Bruyne hat die Spekulationen um seine Zukunft in der belgischen Fußball-Nationalmannschaft mit einem Auftritt voller Frust und Ärger neu angeheizt. Aufnahmen von der 0:2-Niederlage in der Nations League in Frankreich zeigen den 33-Jährigen, wie er im Gespräch mit dem Technischen Direktor Franky Vercauteren immer wieder „Ik stop“ („Ich höre auf“) sagt. Außerdem attackierte er seine Kollegen am Montagabend scharf.