Italien-Fans drehen sich während der israelischen Hymne um

Dutzende italienische Fans haben vor Beginn des Nations-League-Spiels zwischen Israel und Italien (1:2) am Montagabend in der Bozsik Arena in Budapest gegen die israelische Regierung protestiert. Beim Ertönen der israelischen Hymne drehten sich etwa 50 Azzurri-Fans um und kehrten dem Spielfeld als Zeichen des Protests gegen Israel und den Gaza-Krieg den Rücken zu. Dies ist auf mehreren im Internet kursierenden Videos zu sehen.