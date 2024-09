Joker Ronaldo trifft: Portugal schlägt Schottland spät

Cristiano Ronaldo kann es auch als Joker: Mit dem 901. Tor seiner Karriere hat der 39-Jährige Gastgeber Portugal in der Nations League einen glücklichen Sieg gegen Schottland beschert. In Lissabon siegte der EM-Viertelfinalist nach frühem Rückstand noch 2:1 (0:1), der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Ronaldo erzielte in der 88. Minute das Siegtor.

Scott McTominay vom SSC Neapel hatte Schottland, das bei der EM 1:5 gegen Deutschland verloren hatte, schon in der 7. Minute per Kopf in Führung gebracht. Es blieb die einzige gute Chance der Gäste in der ersten Halbzeit.