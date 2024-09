Kane vor 100. Länderspiel: "Etwas Besonderes"

Harry Kane erfüllt die Aussicht auf sein 100. Länderspiel für England mit Stolz. „Das ist wirklich etwas Besonderes. Meine Familie wird da sein, um den Moment mit mir zu genießen, und ich bin sicher, dass ich später gerne auf diesen Tag zurückblicken werde“, sagte der Torjäger von Bayern München am Montag in London.

Kane wird am Dienstag (20.45 Uhr) im Nations-League-Heimspiel gegen Finnland in Wembley als zehnter englischer Spieler die Marke von 100 Länderspielen erreichen. Rekordspieler der Three Lions ist Torhüter Peter Shilton mit 125 Einsätzen, bester Torschütze ist Kane mit seinen 66 Toren bereits. „Manchmal ist es schwer, das alles zu begreifen, wenn man noch aktiv ist“, sagte der 31-Jährige.