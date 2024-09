Nach Italien-Pleite: Frankreich schlägt Tedescos Belgier

Beim 2:0 in Lyon zeigt sich der Vizeweltmeister verbessert und feiert seinen ersten Nations-League-Sieg.

Beim 2:0 in Lyon zeigt sich der Vizeweltmeister verbessert und feiert seinen ersten Nations-League-Sieg.

Vizeweltmeister Frankreich hat in der Nations League seinen ersten Saisonsieg gefeiert und Wiedergutmachung für die bittere Auftaktniederlage gegen Italien geleistet. Gegen Belgien mit dem deutschen Trainer Domenico Tedesco setzten sich die Gastgeber in Lyon mit 2:0 (1:0) durch und zeigten sich verbessert.

In der nicht ausverkauften Arena trafen für die Franzosen der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (29.) und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele (57.), beide mittlerweile bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Superstar Kylian Mbappé kam erst in der 67. Spielminute als Joker ins Spiel und vergab mehrere Großchancen.

Drei Tage nach der 1:3-Niederlage im Klassiker gegen Italien lief erneut nicht alles rund bei den Franzosen, die allerdings in der vom deutschen FIFA-Schiedsrichter Tobias Stieler geleiteten Partie die besseren Torchancen besaßen. Die Führung durch einen Abstauber von Kolo Muani fiel keineswegs unverdient. Tedescos Belgier, die zum Auftakt 3:1 gegen Israel gewonnen hatten, spielten zwar auch danach engagiert, waren aber zu ungefährlich.

Der Leipziger Lois Openda, der wie er Frankfurter Arthur Theate von Beginn an spielte, blieb zum 18. Mal in Serie für Belgien ohne Treffer. Abwehrspieler Dayot Upamecano von Bayern München stand in der Startelf der Franzosen. Sein Bayern-Kollege Michael Olise, der gegen Italien debütiert hatte, wurde diesmal eingewechselt.