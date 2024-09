Nagelsmann zieht positives Fazit

Julian Nagelsmann hat nach dem Nations-League-Start ein positives Fazit gezogen. "Die Mannschaft glaubt an sich, und das ist der Schlüssel. Wir sind auf einem sehr guten Weg", sagte der Bundestrainer nach dem unterhaltsamen 2:2 (2:1) beim Erzrivalen Niederlande in Amsterdam.

Im Oktober gastiert das DFB-Team zunächst in Bosnien-Herzegowina, dann kommt es zum Rückspiel gegen die Niederlande. Man habe zwar schon "viel Weltklasse" und es gebe nicht "den einen Punkt, in dem wir uns verbessern müssen", sagte Nagelsmann. Aber: "Am Ende geht es über die Konstanz. Da fehlt uns noch ein bisschen."