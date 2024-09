Nations League: Heute LIVE im TV, Stream, Ticker - Kracher Frankreich vs. Belgien

Die UEFA Nations League hat an Fahrt aufgenommen! Am Montag kommt es am 2. Spieltag zum Kracher in Gruppe A2: Frankreich trifft auf Belgien. Sieben weitere Duelle finden am Montag statt - unter anderem empfängt Norwegen Österreich in Gruppe B3 (ab 20:45 Uhr im Liveticker).