Norweger sauer auf Baumgartner: Ödegaard verletzt

Im Zweikampf mit Christoph Baumgartner war der norwegische Kapitän böse umgeknickt. Ödegaard musste mit Tränen in den Augen vom Platz.

Im Zweikampf mit Christoph Baumgartner war der norwegische Kapitän böse umgeknickt. Ödegaard musste mit Tränen in den Augen vom Platz.

Norwegens Fußball-Nationalmannschaft und der FC Arsenal bangen um Martin Ödegaard: Der Mittelfeldspieler hat beim 2:1 (1:1) in der Nations League gegen Österreich augenscheinlich eine Knöchelverletzung erlitten, deren Schwere nun bei weiteren Untersuchungen ermittelt werden muss. Als "Schuldigen" hatten die Norweger schnell den Leipziger Bundesligaprofi Christoph Baumgartner ausgemacht, der Ödegaard im Zweikampf verletzt hatte.

Ödegaard hatte bei seiner Auswechslung in der 67. Minute Tränen in den Augen. Ob der 25-Jährige beim London-Derby für Arsenal beim Rivalen Tottenham Hotspur am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) dabei sein wird, ist noch unklar.