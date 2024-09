Spanien startet ohne EM-Schwung

Der Europameister startet mit einem Remis in die Nations League. In Serbien bleibt Spanien lange blass.

Spaniens Fußballer haben den Schwung ihres EM-Triumphs nicht in die Mission Titelverteidigung in der Nations League mitgenommen. Das Team von Erfolgstrainer Luis de la Fuente wachte beim Auftaktspiel in Serbien zu spät auf und musste sich am Ende mit einem 0:0 begnügen.