Bizarrer Auftritt: Gesichtslos zum Länderspiel

Bei der Zusammenkunft der französischen Nationalmannschaft vor dem Teamquartier in Paris steigt eine vermummte Person aus dem Auto. Später stellt sich heraus, dass es sich um einen französischen Fußball-Star der Nations League handelt.

Modeexperimente sind nichts Neues in der Fußballszene. Doch der Auftritt von Frankreichs Nationalspieler Irahima Konaté überrasschte dann doch. Der Innenverteidiger tauchte völlig vermummt vor dem Spieler-Lager in Paris auf.

„Wollte eine kleine Überraschung machen“

Konaté begrüßte die Journalisten und Fans vor Ort und nahm dann seine Kapuze ab. Sein Auftritt sorgte für Furore bei den Anwesenden - genau das war das Ziel des Fußballers: „Ich wollte eine kleine Überraschung machen“, sagte er später. Bei Instagram kommentierte er seinen bizarren Auftritt mit dem Wort „faceless“, also gesichtslos.

Gesichtslos mit Designerstück

Französische Medien gingen derweil sofort auf Spurensuche und fanden heraus: Das Outfit des 25-Jährigen stammt exklusiv von dem japanischen Designer Tomoaki Nagao, genannt „Nigo“. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem japanischen Künstler Verdy entworfen, der bereits 2023 ein Sammlertrikot für Paris Saint-Germain designt hatte.

Bald stehen für Konaté bereits die nächsten Länderspiele an: Die Mannschaft rund um Trainer Didier Deschamps trifft am 10. Oktober auf Israel, sowie am 14. Oktober auf Belgien.