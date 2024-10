DFB-Elf: Nächste Absage für Bundestrainer Nagelsmann

Der 28 Jahre alte Koch, Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, hat Beschwerden am Hüftgelenk und steht steht damit nicht für die Duelle mit Bosnien-Herzegowina am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Zenica und drei Tage später mit den Niederlanden in München zur Verfügung.