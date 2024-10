Doppelpack Kolo Muani: Frankreich gewinnt in Belgien

Frankreich hat dank des früheren Frankfurters Randal Kolo Muani in der Nations League einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Die Équipe Tricolore setzte sich am Montagabend ohne Kapitän und Starstürmer Kylian Mbappé in Brüssel mit 2:1 (1:1) gegen Belgien durch und baute den Vorsprung auf die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco in der Gruppe A2 aus.